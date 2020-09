Carabinieri, Fanara comandante Reparto Operativo Ancona

(ANSA) - ANCONA, 25 SET - Cambio al vertice del Reparto Operativo di Ancona e della Compagnia di Fabriano. Il nuovo comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ancona è il tenente colonnello Emanuele Fanara che prende il posto del colonnello Americo Di Pirro, ora al vertice Comando Provinciale Carabinieri di Massa. Trentanove anni, originario di Palermo, Fanara ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella a Napoli e l'Accademia Militare di Modena. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza interna ed esterna, ha prestato servizio in Puglia, Calabria, Sicilia, Piemonte, Sardegna. Ha svolgo importanti operazioni contro la criminalità organizzata e arrestato gli autori di due femminicidi. Il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Fabriano è il capitano Mirco Marcucci. Umbro, ha prestato servizio in Piemonte e a Terni. Vanta anche una prolungata esperienza presso il Ros di Ancona. (ANSA).