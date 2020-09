Ambiente, sindaco Falconara, esposto a Procura per esalazioni

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 25 SET - Per le esalazioni maleodoranti avvertite quasi quotidianamente a Castelferretti il sindaco di Falconara Marittima Stefania Signorini ha presentato oggi un esposto contro ignoti alla Procura di Ancona, per chiedere che vengano individuati i soggetti responsabili delle emissioni e che questi vengano perseguiti per qualsiasi reato la Procura potrà rilevare.

Nell'esposto il primo cittadino ripercorre quanto accade da tempo alle porte dell'abitato e che si è intensificato nell'ultimo mese:"il fenomeno di intense e persistenti esalazioni maleodoranti si presenta periodicamente, soprattutto in orario serale di dal 2013", si legge nell'esposto, dove sono elencate anche le vie interessate. Nel documento si ricorda che da giugno sono attivi i campionatori di Arpa Marche per analizzare le sostanze organiche volatili nell'aria in corrispondenza delle esalazioni. "Questi eventi devono finire - dice il sindaco Signorini -, dopo aver sollecitato Regione e Arpam a intensificare i controlli ho deciso di rivolgermi anche all'autorità giudiziaria". (ANSA).