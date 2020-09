Coronavirus: tre in intensiva, Gores registra decesso 86enne

(ANSA) - ANCONA, 24 SET - Resta stabile a 28 il numero dei ricoverati negli ospedali delle Marche pe covid 19, mentre l'aggiornamento del Gores registra nelle ultime 24ore un decesso: si tratta della 85enne di Roccafluvione, della cui morte si era saputo ieri. Era ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive di Fermo. La donna aveva patologie pregresse.

La sua positività era stata riscontrata dal contact tracing per contatto stretto di caso positivo accertato e in quarantena dall'11 settembre. I tre malati in terapia intensiva si trovano uno all'ospedale di Torrette di Ancona, due a Marche nord. Gli altri degenti sono a Torrette (15, di cui in Clinica Pediatrica), 4 Marche Nord, 6 a Fermo. In aumento i positivi in isolamento domiciliare: da 659 a 672. E anche le persone in quarantena pr contatti con contagiati da 2.442 a 2.476: 240 con sintomi, 70 operatori sanitari. I dimessi/guariti salgono a 6.129. (ANSA).