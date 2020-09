Regioni, primo Consiglio Marche forse il 19 ottobre

(ANSA) - ANCONA, 23 SET - Dovrebbe essere convocato il 19 ottobre il primo Consiglio regionale delle Marche dell'11/a legislatura. Lo dice all'ANSA il presidente uscente Antonio Mastrovincenzo, del Pd, rieletto nell'Assemblea legislativa. I tempi sono legati a quelli della proclamazione degli eletti. "In quanto uscente - spiega - sarò io a convocarlo. Ma i lavori li presiederà Andrea Biancani", consiglere del Pd rieletto, in quanto è il più votato delle regionali, con oltre 10mila preferenze, assistito dai due consiglieri più giovani in qualità di segretari. Già nella prima seduta dovrebbe essere eletto il nuovo presidente e in quella successiva l'ufficio di presidenza.

