Regionali, Salvini domani nelle Marche, incontra eletti

Il leader della Lega Matteo Salvini incontrerà domani gli eletti alle regionali delle Marche, dove per la prima volta in 50 anni ha vinto il centrodestra, con la Lega primo partito della coalizione e secondo partito nelle Marche. Lo annuncia il commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti. "Il risultato delle regionali (139.438 voti, pari al 22,38%, ndr) è una grandissima soddisfazione - dice all'ANSA - , il miglior risultato della Lega a livello nazionale, pur non esprimendo il candidato presidente. In Valle d'Aosta abbino raggiunto il 24%, ma lì le dinamiche sono diverse". Nelle Marche "c'è stata "un'inversione di tendenza importante, abbiamo preso i voti di persone che hanno sempre votato a sinistra e che si sono sentite tradite da una classe dirigente, quella del Pd, che ormai pensa più alla gestione del potere che non ai problemi veri del popolo, dei cittadini, degli operai, delle partite Iva.E' una soddisfazione, ma anche una grande responsabilità. Ora dobbiamo essere il cambiamento".

