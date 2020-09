Coronavirus: Marche, ricoverati Terapia intensiva salgono a 4

E' salito ancora nelle ultime 24ore il numero dei ricoveri in Terapia intensiva correlati alla Covid-19 nelle Marche: ora sono quattro di cui tre a Marche Nord (erano 2 il giorno precedente) e uno ad Ancona. In tutto i degenti passano da 27 a 28. Oltre ai quattro in Intensiva, ci sono: un paziente in Clinica pediatrica ad Ancona, 14 persone assistite nel reparto di Malattie infettive ad Ancona (+1), quattro a Marche Nord (-1) e cinque a Fermo. Nel consueto bollettino giornaliero il Gores annota l'aumento di positivi in isolamento domiciliare (da 633 a 659; +26) e di persone isolate in casa per meri contatti con contagiati (da 2.324 a 2.442; +118; 229 hanno sintomi, 61 sono operatori sanitari. Cresce anche il numero di guariti da 6.120 a 6.125). (ANSA).