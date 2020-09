Terremoto: neo presidente Marche, lettera a Mattarella

"Scriverò una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere la massima attenzione alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto": ha esordito così il neo governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, nella conferenza stampa post voto che si è tenuta stamani ad Ancona.

"La lettera al Capo dello Stato - ha specificato il presidente - sarà inviata non appena ci saremo insediati in consiglio regionale. Ma credo - ha aggiunto - che il tema della ricostruzione sia centrale nella nostra azione e vada posto una volta di più al presidente Mattarella".

"La ricostruzione post sisma - ha detto ancora Acquaroli - è una priorità perché ci sono ancora troppe famiglie, troppi imprenditori che a distanza di quattro anni stanno soffrendo e la conseguenza è un continuo spopolamento di quelle terre e purtroppo anche l'aumento di suicidi". (ANSA).