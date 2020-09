Coronavirus: Marche, ricoverati Terapia intensiva da 2 a 3

Nelle ultime 24ore sono saliti da due a tre i ricoverati in Terapia intensiva nelle Marche per coronavirus: un nuovo paziente ad Ancona si somma ai due già assistiti a Marche Nord. In tutto i ricoverati passano da 26 a 27: gli altri 24 sono in reparti non intensivi: Clinica Pediatrica Ancona (1), Malattie infettive Ancona (13), Marche Nord (5) e Fermo (5). Il Gores comunica che attualmente i positivi in isolamento domiciliare sono 633 (+9) e anche gli isolati in casa per contatti con contagiati aumentano da 1.966 a 2.324 (220 con sintomi, 54 sono operatori sanitari). I guariti passano da 6.112 a 6.120. (ANSA).