Coronavirus: Marche, 18 positivi su 686 nuove diagnosi

Nelle ultime 24ore rilevati nelle Marche 18 nuovi positivi al coronavirus nel percorso nuove diagnosi: otto in provincia di Ancona, sei in quella di Pesaro Urbino, due in provincia di Ascoli Piceno e due provenienti da fuori regione. I casi, fa sapere il Gores, comprendono due rientri dall'estero (Albania e Pakistan), otto contatti in ambito domestico, un soggetto sintomatico, sei contatti stretti di casi positivi e uno è in fase di verifica. Nell'ultima giornata analizzati 1.081 tamponi: 686 nel percorso nuove diagnosi e 375 nel percorso guariti. (ANSA).