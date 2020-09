Coronavirus: classe in quarantena e 20 in didattica online

(ANSA) - JESI, 22 SET - In seguito a un controllo del dipartimento di prevenzione dell'Asur di Jesi che ha riscontrato un caso positivo al Covid-19 in una classe del Liceo Classico Statale "Vittorio Emanuele II", è scattata la quarantena per studenti e docenti coinvolti. Lo fa sapere il dirigente scolastico Floriano Tittarelli, in una comunicazione sul sito web del Liceo. E per l'indisponibilità dei docenti in quarantena, riferisce, "per il momento 20 classi effettueranno didattica a distanza mentre quelle restanti faranno lezione in presenza, comprese le prime classi". Nel pomeriggio la scuola ha disposto una sanificazione straordinaria in tutto l'edificio da parte di una ditta specializzata. Il caso di positività, conferma l'assessore comunale ai servizi educativi, Marisa Campanelli, sarebbe stato riscontrato in una studentessa, asintomatica. "Compagni e docenti sono stati tutti sottoposti a tampone e sono in attesa della comunicazione dell'esito. Al momento risultano stare tutti bene e non sussistono finora allarmi particolari". (ANSA).