Comunali Senigallia, al ballottaggio Volpini-Olivetti

(ANSA) - ANCONA, 22 SET - A scrutinio quasi ultimato (8 sezioni non scrutinate su 43), Senigallia vede il ballottaggio ormai sicuro. Il candidato del centrosinistra Fabrizio Volpini (43,4%) stacca lo sfidante del centrodestra Massimo Olivetti (34,3%) di 9 punti, più distanti gli altri candidati con l'ex assessore Gennaro Campanile (Amo Senigallia) che sarà l'ago della bilancia al ballottaggio. Paolo Molinelli (Noi Cittadini e Senigallia Bene Comune) poco oltre il 6%; Paolo Battisti (L'altra Senigallia con la Sinistra) si ferma al 3,4%; Rosaria Diamantini (Senigallia Resistente) poco sotto il 2%, Alessandro Merli (Potere al Popolo) non supera l'1%. Il 4 e 5 ottobre si tornerà dunque al voto. Volpini esprime "soddisfazione per questo risultato, ampiamente atteso, arrivato anche a causa di un clima politico a livello nazionale" che avrebbe trainato il centrodestra. Olivetti parla della "vittoria di arrivare al ballottaggio in una città governata da decenni dal centrosinistra, perché abbiamo saputo parlare ai cittadini".

Eventuali accordi dovranno essere fatti "sui programmi". (ANSA).