ANSA-SCHEDA/Nuovo Consiglio Marche, ex sindaci e conferme

(ANSA) - ANCONA, 22 SET - Molti sindaci, ex sindaci o assessori comunali tra i nuovi consiglieri regionali nelle Marche, tanti ritorni dopo precedenti esperienze ma anche conferme tra consiglieri regionali e assessori della giunta uscente. Lo stesso neo presidente Francesco Acquaroli, deputato di Fdi è stato sindaco di Potenza Picena, nonché consigliere regionale del Pdl. Da una recente esperienza da sindaci arrivano anche Maurizio Mangialardi (Pd; Senigallia), Renzo Marinelli (Castelraimondo) e Filippo Saltamartini (vice sindaco di Cingoli e precedentemente sindaco), entrambi per la Lega; e Gianluca Pasqui (Fi; Camerino), Guido Castelli (Fdi), già sindaco di Ascoli Piceno ed ex consigliere regionale come Dino Latini, ex primo cittadino di Osimo; per la Lega entra anche Mirko Bilò, in precedenza alla guida del Comune di Numana, vice dirigente Digos di Ancona; per Fdi Francesco Baldelli, ex sindaco di Pergola, ora vice presidente nazionale Anci. Laura Lupini (M5s), psicologa, è assessore ai servizi alla persona a Fabriano, Pierpaolo Borroni (Fdi), assessore al commercio a Civitanova Marche. Torna in Assemblea Carlo Ciccioli, già consigliere comunale e regionale, deputato di An e Pdl ed ex portavoce Fdi Marche. Tra le new entry, per la Lega Mauro Lucentini, commissario provinciale a Fermo, e Chiara Biondi, avvocato, portavoce del coordinamento Fabriano, i consiglieri comunali Carmela Raimonda Ruggeri (M5s) e Luca Serfilippi (Lega), a Fano: Andrea Putzu (Porto Sant'Elpidio), Marco Ausili (Ancona), entrambi Fdi, Andrea Maria Antonini (è stato il più giovane presidente di Consiglio ad Ascoli, responsabile Lega Marche Enti Locali); Giacomo Rossi (Civitas Civici; capogruppo minoranza Apecchio e portavoce Comitato no tassa di bonifica Marche). Il Pd conferma alcuni degli uscenti, ma con una decurtazione legata alla sconfitta elettorale: tornano in Consiglio il presidente dell'Assemblea uscente Antonio Mastrovincenzo, gli ex assessori Anna Casini, Fabrizio Cesetti, Manuela Bora; i consiglieri Francesco Micucci, che prevale per una manciata di voti sull'ex sindaco di Macerata Romano Carancini, Andrea Biancani, il più votato nelle Marche con 10.224 voti. Nella pattuglia Pd anche la giornalista Micaela Vitri; per Rinasci Marche Luca Santarelli ex capogruppo Pd a Senigallia. Conferme in Consiglio per Elena Leonardi (Fdi), Mirco Carloni (Lega), Jessica Marcozzi (Fi).

