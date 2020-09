Regionali: Marche, riaperti seggi, risultati su sito Regione

Si sono riaperti "regolarmente" i 1.576 seggi elettorali che rimarranno operativi sino alle ore 15 odierne per consentire l'espressione del voto agli elettori.

Lo comunica la Regione. Un milione 310 mila 843 marchigiani sono chiamati a eleggere il decimo presidente e i 30 consiglieri dell'11/a legislatura della Regione Marche.

Lo spoglio delle schede inizierà dopo quelle del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. "Sarà possibile seguirlo, in diretta, - ricorda la Regione - attraverso le pagine dedicate alle Elezioni regionali 2020: sul sito istituzionale www.regione.marche.it a partire dagli indirizzi: https://elezioni.regione.marche.it; https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Elezioni-regional i-2020. I risultati delle consultazioni, sempre in tempo reale, saranno anche disponibili al seguente indirizzo: https://dati.elezioni.marche.it. Aggiornamenti saranno forniti anche sul canale Telegram della Regione (https://t.me/regione_marche). (ANSA).