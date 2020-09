Coronavirus: Marche, 17 positivi tra cui 5 rientri da estero

Nell'ultima giornata sono stati riscontrati nelle Marche 17 casi di positività al coronavirus nel percorso nuove diagnosi: i contagi comprendono cinque rientri dall'estero (Kosovo, Romania e Camerun), sei contatti in ambito domestico, tre soggetti sintomatici, un contatto stretto di caso positivo e due casi in fase di verifica. Lo riferisce il Gores. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 550 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi e 130 nel percorso guariti. Sei i positivi rilevati in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Fermo, tre in provincia di Macerata, due in provincia di Ancona e tre fuori regione. (ANSA).