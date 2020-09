Coronavirus, Fp Cgil 1.446 infortuni covid nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 21 SET - Nelle Marche da gennaio al 31 agosto 2020 si sono registrati 1.446 infortuni covid, il 2,8% del totale in Italia che è pari a 52.209. Una percentuale che colloca le Marche all'ottavo posto dopo Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria e Lazio. I morti per Covid nelle Marche, nello stesso periodo, sono 11, il 3,6% del totale nazionale pari a 303. Sono i dati dell'Inail elaborati da Fp Cgil Marche. Tra i contagi registrati, il 70% sono donne, la fascia di età più colpita 50-64 anni (44,4%); particolarmente colpite le province di Pesaro Urbino (39,7% dei contagi) e Ancona (30,2%). Tra le professioni con più contagi l'area socio-sanitaria con l'80% dei casi. " "Il 42,3% dei contagi sono tra tecnici della salute e infermieri, il 26,7% operatori ed educatori sanitari e l'11,4% medici" spiega Matteo Pintucci, segretario generale Fp Cgil Marche. "Il settore più interessato ai contagi Covid resta quello sanitario . aggiunge -. Per questo motivo occorre non abbassare la guardia considerando l'aumento dei contagi previsto per l'autunno". (ANSA).