Regionali: al voto candidati presidenti Marche

(ANSA) - ANCONA, 20 SET - Hanno già votato i due principali competitor alla presidenza della Regione Marche. Maurizio Mangialardi, candidato del centrosinistra, ha votato intorno alle 11 nel seggio 23 della scuola Puccini a Senigallia (Ancona); la città di cui è stato sindaco per due mandati.

Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra, ha votato al seggio n. 6 nella ex scuola della frazione di San Girio, a Potenza Picena (Macerata), la città di cui è stato sindaco dal 2014 al 2018. Gian Mario Mercorelli, candidato di M5s, vota a Tolentino (Macerata), la sua città, dove è anche consigliere comunale. Roberto Mancini, che corre alla guida della lista Dipende da noi, ha votato stamattina ad Ancona. Daniele Pasquinelli (Lista Comunista!) a Osimo. Sabrina Banzato, candidata di Vox Italia Marche, è andata alle urne a Gabicce Mare, Alessandra Contigiani (Riconquistare l'Italia) a Roma, dove ha la residenza anche se è di Urbisaglia. Anna Maria Iannetti (Movimento 3 V) in Abruzzo. (ANSA).