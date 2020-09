Coronavirus, nelle Marche 24 ricoverati

(ANSA) - ANCONA, 20 SET - Sono scesi a 24 i ricoverati per covid nelle Marche nelle ultime 24ore, uno in meno rispetto al giorno precedente. Due si trovano in terapia intensiva a Marche Nord, gli altri in terapia non intensiva sono all'ospedale di Torrette di Ancona (13), Marche Nord (5) e Fermo (4). Stabile il numero degli ospiti di strutture territoriali: 17 alla Rsa di Campofilone. Salgono a 618 i positivi in isolamento domiciliare (+22), i dimessi/guariti sono 6.103. Sono invece 2.061 (in netto calo) le persone in quarantena per contatti con contagiati: 213 con sintomi, 63 operatori sanitari. (ANSA).