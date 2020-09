Coronavirus, ricoverati salgono a 25, due in intensiva

(ANSA) - ANCONA, 19 SET - Salgono a 25 i ricoverati per covid 19 nelle Marche nelle ultime 24ore, due più del giorno precedente, mentre diventano due le persone in terapia intensiva, entrambe a Marche Nord. In reparti non intensivi ci sono 13 degenti all'ospedale di Torrette di Ancona, 5 a Marche Nord, 5 a Fermo. In aumento anche i positivi in isolamento domiciliare che sono 596 (+13). Stabile il numero di ospiti di strutture territoriali, 17, tutti nella Rsa di Campofilone. Di nuovo in crescita le persone in quarantena per contatti con contagiati: 2.264 (+70): 219 con sintomi, 63 operatori sanitari.

I dimessi/guariti salgono a 6.093. (ANSA).