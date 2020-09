Coronavirus, 23 ricoverati, uno in meno in terapia intensiva

(ANSA) - ANCONA, 19 SET - Sono saliti a 23 i ricoverati per coronavirus nelle ultime 24ore nelle Marche, uno in più rispetto al giorno precedente. Secondo l'aggiornamento del Gores non ci sono stati nuovi decessi. Solo una persona è in terapia intensiva, a Marche nord: nell'osepdale di Torrette ad Ancona sono ricoverate 12 persone, 5 a fermo e 5 a Marche nord. Nelle strutture territoriali ci sono 17 ospiti, tutti nella Rsa di Campofilone. Dimessi/guariti crescono e arrivano a quota 6.084 (+5). Il numero dei positivi in isolamento domiciliare sale a 583 (+23), mentre quello dei contatti in isolamento scende a 2.194 (-121), 48 sono operatori sanitari. (ANSA).