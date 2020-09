Colli San Severino Marche su vasetti Nutella special edition

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 19 SET - L'immagine dei Colli di San Severino sui vasetti di Nutella per la campagna "Ti Amo Italia" lanciata dall'Enit su una trentina di confezioni special edition della crema spalmabile di nocciole, in vendita dal 12 ottobre. La campagna celebra i tesori del Paese: nelle etichette, oltre ai Colli di San Severino Marche, ci sono scatti che riprendono il Gran Sasso d'Italia, le Cinque Terre, il Gran Paradiso, il Monte Rosa, il lago di Como, i trulli di Alberobello e altre suggestive realtà dai borghi alle montagne, dalle isole alle città. I vasetti saranno l'inizio di un viaggio per portare le persona a visitare virtualmente 30 località d'Italia. Inquadrando il Qr code su ogni vasetto sarà possibile vivere un'esperienza immersiva di virtual reality tramite una piattaforma digitale.mparirà s (ANSA).