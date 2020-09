Zingaretti, Covid timbro su fallimento destra

(ANSA) - MACERATA, 18 SET - "La destra italiana, europea e mondiale ha fallito ed è stato il Covid a mettere il timbro su questo fallimento. Non dimentico la campagna delle europee, per la destra la soluzione era distruggere l'Europa, asfaltare il Parlamento Europeo, lasciare l'Italia isolata. Loro hanno proposto la Le Pen, noi abbiamo combattuto e abbiamo eletto David Sassoli, un democratico, come presidente dell'Europarlamento. Oggi se l'Italia ha una speranza è perché la destra ha perso e perché avevano ragione noi, se arrivano oltre 200 miliardi per l'Italia è perché loro hanno perso e abbiamo vinto noi". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Macerata. (ANSA).