Rogo Porto Ancona, sequestro parziale capannone ex Tubimar

(ANSA) - ANCONA, 18 SET - È stato notificato nel pomeriggio all'Autorita portuale di sistema del Medio Adriatico un sequestro parziale del capannone ex Tubimar, all'interno del porto di Ancona, interessato da un vasto incendio la notte tra il 15 e il 16 settembre. A firmare l'Atto di sequestro è stato il pm Irene Bilotta. Il sequestro, eseguito da vigili del fuoco e dai carabinieri del Noe, è relativo solo ad una parte, quella data in concessione alla ditta Frittelli. Il motivo del sequestro non è stato specificato, ma dovrebbe essere finalizzato a capire se il rogo sia partito da lì e per quali cause. La Procura aveva aperto un fascicolo di indagine, senza escludere nessuna ipotesi, dal guasto al dolo. Intano sono arrivati altri esiti delle analisi dell'Arpam su campioni di aria: riscontrate tracce di metalli, idrocarburi policiclici aromatici e sostanze organiche volatili, ma sotto i livelli di tossicità. (ANSA).