Regionali: Meloni, nostra vittoria segnale per governo

(ANSA) - ANCONA, 18 SET - Giorgia Meloni ritiene che la vittoria del centrodestra alle regionali sarebbe "un segnale sufficiente" per il governo. "Non so in quale altra lingua gli italiani dovrebbero dire che stanno da un'altra parte. Adesso vediamo quale sarà la geografia delle Regioni lunedì - ha detto ad Ancona ai giornalisti che chiedevano se l'eventuale vittoria del no al referendum potesse pesare più di quella alle regionali -, ma si rischia una geografia delle Regioni nelle quali magari ci sono 3 Regioni governate dal centrosinistra e 17 governate dal centrodestra. Che significa? Io non so, si vuole arrivare a 20 a zero?". (ANSA).