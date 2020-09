Regionali: Gostoli, voto per Mangialardi voto utile

(ANSA) - ANCONA, 18 SET - "Alle marchigiane e ai marchigiani chiediamo un voto utile per le Marche". E' l'appello del segretario regionale Pd Giovanni Gostoli, "fiducioso sulle prossime elezioni regionali, soddisfatto della riuscita della manifestazione regionale a Civitanova Marche (nei giorni scorsi, ndr) con oltre mille persone e di una campagna elettorale che, nonostante le difficoltà causate dal Covid-19 e il periodo estivo, è stata di una forte mobilitazione, grazie anche alla bella squadra del Pd". "La partita è aperta, si giocherà sul filo - aggiunge Gostoli -. Lo scorso anno partivamo da uno svantaggio di 22 punti e poi c'è stata una 'remuntada' pazzesca.

Ancora oggi sono tanti gli indecisi che possono fare la differenza. Nelle ultime due settimane il clima è cambiato - sostiene il segretario dem -: possiamo vincere. Si vota per le Marche e non per altro"!. Per Gostoli la sfida è tra Maurizio Mangialardi, "scelto nelle Marche e proposto da oltre 130 sindaci marchigiani, sostenuto da un'alleanza larga, unita e aperta al civismo, una persona che ha dimostrato da sindaco di essere competente, affidabile e concreta"; e dall'altra parte, "il candidato della destra scelto nei palazzi romani non per merito o capacità ma per spartizione politica. Due persone con progetti, squadre e valori molto diversi". "Con il nostro programma ci rivolgiamo a tutti i cittadini marchigiani"aggiunge Gostoli che chiede "un voto utile" agli elettori di M5s "per darci una mano a vincere e realizzare questi progetti insieme".

Così come ci rivolgiamo ai tanti moderati dicendo loro che non possiamo lasciare in mano la regione al candidato sovranista con il rischio di isolare ancora di più la nostra terra dalle opportunità dell'Europa". (ANSA).