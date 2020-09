Coronavirus, 29 positivi in 24ore nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 18 SET - Sono 29 i casi positivi al coronavirus su 871 nuove diagnosi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche: 10 in provincia di Ascoli Piceno, 8 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 3 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall'estero (Gambia e Pakistan), 1 contatto stretto di casi positivi, 3 soggetti sintomatici, 11 contatti domestici, 6 casi in fase di verifica, un cluster presente in una struttura assistenziale per un totale di 5 casi positivi e 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo.

Lo rende noto il Gores. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.519 tamponi: 871 nel percorso nuove diagnosi e 648 nel percorso guariti. (ANSA).