Rogo porto Ancona: sindaca, domani riapriamo tutto

"Domani riapriamo tutto: scuole, impianti sportivi all'aperto, parchi, centri semi-residenziali".

Così la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli sulla sua pagina facebook. "Prudenzialmente - aggiunge - evitiamo ancora di consumare vegetali a foglia larga prodotti nel territorio comunale e laviamo bene gli altri prodotti". Prime buone notizie anche per le verifiche amento delle verifiche dell'Arpam:le sei stazioni di rilevamento in città hanno riscontrato assenza del temuto acido cianidrico (che potrebbe essersi sprigionato dalla gommapiuma andata a fuoco, ndr) nell'aria: "solo nel luogo dell'incendio il dato era presente, ma il valore era 10 volte sotto il limite di legge consentito". La qualità dell'aria "migliora, le Pmi sono scese ulteriormente, dal picco di 250 di ieri mattina (comunque corrispondente alle emissioni di 2 sigarette in una stanza 4x4 metri) a 13 di oggi". "Aspettiamo ulteriori dati su quello che abbiamo respirato nella giornata di ieri - conclude -. Quelli su metalli e diossina arriveranno tra domani e dopodomani". (ANSA).