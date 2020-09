Meloni-Acquaroli annullano comizio, vanno al porto di Ancona

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Giorgia Meloni e il candidato governatore Francesco Acquaroli annullano il comizio elettorale fissato per questa sera in Piazza Cavour e vanno insieme al porto della città colpita dal rogo. "Visto il perdurare del quadro d'incertezza degli effetti del rogo che ha colpito la città di Ancona e il suo porto, Fratelli d'Italia Marche d'intesa con il candidato presidente On. Francesco Acquaroli ha deciso di annullare l'evento previsto per questa sera giovedì 17 settembre alle ore 21 in Piazza Cavour in Ancona. In ogni caso, il presidente Giorgia Meloni, insieme a Francesco Acquaroli, si recherà in visita al porto", si legge nella nota di Fratelli d'Italia Marche.

"Una decisione assunta per senso di responsabilità - si legge ancora - e per non generare ulteriori disagi alla popolazione anconetana, alle Forze dell'ordine, a tutti gli operatori coinvolti che già in questi giorni hanno subito e affrontato delle gravi criticità. Riteniamo che la sospensione della campagna elettorale su Ancona sia utile per mettersi a disposizione della città. Per questo abbiamo parlato con il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, portandole la nostra solidarietà per l'evento che ha colpito la città e invitandola a condividere la visita ai luoghi colpiti dall'incendio. Il sindaco ci ha confermato che l'emergenza è rientrata e sarebbe stato possibile svolgere il comizio previsto".

"Abbiamo deciso però di non dare seguito a questa iniziativa per non arrecare ulteriore disagio ai cittadini. Un ringraziamento particolare va ai Vigili del Fuoco, alle Forze di polizia, ai Carabinieri, ai VVUU, al personale sanitario e a tutti quelli che con il loro solerte intervento hanno evitato che l'incendio si propagasse arrecando danni alla città", si conclude la nota di Fdi. (ANSA).