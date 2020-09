Coronavirus: Marche, numero ricoverati sale da 17 a 22

(ANSA) - ANCONA, 17 SET - Aumenta ancora il numero dei ricoveri correlati al coronavirus nelle Marche: nelle ultime 24ore sono passati da 17 a 22. Sono 11 i degenti in Malattie infettive ad Ancona (erano 9 il giorno precedente), quattro a Marche Nord, cinque a Fermo (2). I ricoveri in terapia intensiva restano due: un nuovo paziente a Marche Nord che non ne aveva in Intensiva e uno in meno ad Ancona dove invece erano due il giorno prima. Sono dati comunicati dal Gores. Gli ospiti di strutture territoriali passano da 14 a 17 (tutti nella Rsa Campofilone nel Fermano). Intanto i positivi in isolamento domiciliare aumentano da 544 a 560 così come le persone isolate in casa per contatti con contagiati (da 2.251 a 2.315; 258 con sintomi, 45 sono operatori sanitari). I guariti ora sono 6.079 (6.063 il giorno precedente). (ANSA).