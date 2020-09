Rogo porto Ancona: in fila al belvedere per foto e selfie

(ANSA) - ANCONA, 16 SET - Fotografi, fotoamatori, ma anche semplici cittadini stanno affollando il belvedere di largo Casanova ad Ancona per fare foto e selfie con lo sfondo del porto e della nube nera sprigionatasi dall'incendio alla ex Tubimar, ancora alta nel cielo. Isolato tutto il comprensorio del porto dove ha sede la struttura. Chiusa via Mattei con il bypass. Un'auto sta transitando le strade del centro con fonomessaggi che ricordano ai cittadini la chiusura di scuole, Università, impianti sportivi, parchi, invitando a limitare gli spostamenti il più possibile. (ANSA).