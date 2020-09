Operazione Cc "Strade pulite", via auto sosta non assicurate

Veicoli abbandonati, senza assicurazione, in spazi pubblici in varie zone di Ancona invece di essere demoliti: alcuni lasciati con le portiere aperte ed esposti al massimo degrado. Tanti i veicoli (auto, camper, furgoni e moto) rimossi dai carabinieri della Compagnia, guidata dal cap. Manuel Romanelli, grazie anche alle segnalazioni al 112 dei cittadini. L'operazione "Strade pulite", da un anno a questa pare, ha portato al sequestro di 325 veicoli, a sanzioni per oltre 280mila euro e a togliere 1.625 punti di patente.

In qualche caso, essendo i proprietari deceduti e senza eredi, è stata avviata la procedura d'ufficio di alienazione con la Direzione regionale Agenzia del Demanio di Ancona. Sei le persone deferite alla Procura per violazione colposa di doveri inerenti agli obblighi di custodia delle cose sottoposte a sequestro: sei veicoli, già sequestrati per mancanza di assicurazione e affidati ai proprietari, sono stati utilizzati successivamente percorrendo diverse centinaia di chilometri. (ANSA).