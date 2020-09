Furti: tre bande taccheggio al Fano center, 7 arresti Ps

Sette arresti della polizia in un'operazione 'anti-taccheggio' che ha sgominato tre presunte bande dedite a furti ai danni di esercizi commerciali di Fano, in orario di apertura, tra luglio scorso e i primi di questo mese. Gli agenti del Commissariato fanese, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno ricavato elementi utili dalle analisi di immagini riprese da telecamere di videosorveglianza cittadina, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, interagendo con i responsabili di varie agenzie di sicurezza dei principali centri commerciali in zona Bellocchi.

La prima banda, composta secondo gli investigatori da tre soggetti provenienti dal Sudamerica, è stata sorpresa in flagranza durante un colpo commesso a all'interno del Fanocenter: asportati occhiali e altra merce per un valore di 15mila euro. La seconda, composta da due cittadini romeni, ad agosto aveva razziato articoli griffati. La terza - un macedone e un'italiana - ritenuta autrice di numerosi episodi di furto di capi di abbigliamento griffati (ANSA).