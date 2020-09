Carabinieri: Macerata, Nicola Candido comandante provinciale

(ANSA) - MACERATA, 15 SET - Da istruttore nell'Arma al Nucleo operativo radiomobile, dal Nucleo Investigativo al vertice di Compagnie e di specialità come il Nucleo operativo ecologico (a Lecce) e il Reparto operativo del Nucleo Tutela patrimonio culturale di Roma che ha guidato fino al nuovo incarico. E' un'esperienza operativa a 360 gradi quella che il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata, il ten. col. Nicola Candido, metterà a disposizione del territorio.

Pugliese, 53 anni, laurea in giurisprudenza a Bari, e abilitazione da avvocato, due figli, è arrivato ieri in città.

Subentra al col. Michele Roberti, destinato a guida del Reparto operativo dell'Arma a Roma.

Ai giornalisti che ricordavano alcuni gravi episodi avvenuti in città nel 2018 e che hanno lasciato strascichi, tra cui l'omicidio della 18enne Pamela Mastropietro e la sparatoria contro migranti, ha risposto di essere "consapevole che certi episodi possono capitare ovunque, anche in realtà ritenute tranquille. Occorre essere attenti sia nelle metropoli sia in provincia". (ANSA).