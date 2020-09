Regionali: Salvini, sondaggi ci danno vincenti ma conta voto

"Non diamo niente per scontato, io li ho visti i sondaggi anche ieri: dicono che nelle Marche si vince, che il primo partito nelle Marche per la prima volta nella storia si chiama Lega". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando ad un comizio a Ascoli Piceno in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre in cui il centrodestra unito candidata il deputato di Fdi Francesco Acquaroli. "Però - ha invitato - cancelliamoli, perché ai sondaggi non credo mai, l'unico sondaggio vero è domenica e lunedì al voto".

"Cosa vi chiedo in questi sei giorni? - ha proseguito - Casa per casa, testa per testa, negozio per negozio, ascolano per ascolano. Il nostro avversario non è la sinistra, non ci credono neanche loro. Il nostro ultimo e unico avversario sono i marchigiani e ascolani sfiduciati, arrabbiati, incazzati, delusi... li capisco". (ANSA).