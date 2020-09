Regeni: Pesaro; striscione sotto finestra sindaco, "verità"

"Verità per Giulio Regeni", un nuovo striscione giallo sventola dal palazzo comunale di Pesaro per il ricercatore friuliano rapito, torturato e ucciso al Cairo all'inizio del 2016. Il Comune è "da sempre al fianco di Amnesty International nella ricerca della verità". "Lo abbiamo voluto dimostrare con un nuovo stendardo - spiega il presidente del Consiglio Marco Perugini -, a riprova di quanto sia importante per noi che una democrazia voluta sia rappresentata da diritti civili completi". "E' posizionato simbolicamente sotto la finestra del sindaco, - aggiunge - a riprova del lavoro quotidianamente che tutti devono fare per Giulio e Patrick Zaky.

L'Amministrazione e il Consiglio Comunale ringraziano il gruppo Amnesty di Pesaro, che con sensibilità sta portando avanti questo messaggio". Un messaggio portato avanti ormai da 4 anni anche dall'assessore alla Solidarietà Sara Mengucci. (ANSA).