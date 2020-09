Coronavirus: Marche, ricoveri da 16 a 17, 6.044 guariti

(ANSA) - ANCONA, 14 SET - Un ricoverato in più, a Marche Nord (da 3 a 4), nelle ultime 24ore nelle Marche per coronavirus: il numero dei degenti è salito da 16 a 17; le altre persone ricoverate sono ad Ancona (6 in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva) e Fermo (5). Gli ospiti di strutture territoriali sono 11 (tutti nella Rsa di Campofilone nel Fermano) Attualmente, riferisce il Gores, i guariti sono 6.044 (da 6.041) ci sono 511 soggetti positivi in isolamento domiciliare (+7) mentre sono in calo le persone isolate in casa per contatti con contagiati (da 2.140 a 1.986; 295 con sintomi, 47 sono operatori sanitari). (ANSA).