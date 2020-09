Regionali: Marche; Schlein, c.destra si batte svelando bugie

(ANSA) - ANCONA, 13 SET - "Credo che il centrodestra si batta nel momento in cui si svelano le bugie che raccontano alle persone". Lo ha detto ad Ancona la vice presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein, intervenuta a sostegno del candidato del centrosinistra alle Regionali, Maurizio Mangialardi, a un'iniziativa delle Sardine marchigiane "contro l'astensionismo e la destra", alla quale hanno partecipato circa 300 persone in piazza del Plebiscito.

La chiave vincente per il centrosinistra, secondo Schlein è "trovare una chiarezza di visione in una coalizione larga e articolata, come quella che qui sostiene Mangialardi, come quella con cui abbiamo sostenuto Bonaccini". "Abbiamo diverse sensibilità e abbiamo avuto la capacità di metterle al servizio della comunità con un chiaro progetto per il futuro della regione. Anche qui credo si possa fare la stessa cosa". Serve "chiarezza", ha osservato, sui temi che riguardano "il futuro dei cittadini: lavoro di qualità, diritto alla casa, diritto alle cure e come gestire una transizione ecologica". (ANSA).