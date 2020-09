Coronavirus: Marche, 39 contagi in 24ore, 16 rientri estero

Resta alto il numero di positivi al coronavirus rilevati in 24ore nelle Marche: dopo i 40 del 9 settembre, i 41 del 10 e i 27 dell'11 settembre, nell'ultima giornata sono stati 39 sempre nel percorso nuove diagnosi. La metà dei nuovi contagi, fa sapere il Gores, sono 19 in provincia di Pesaro Urbino, otto in quella di Ascoli Piceno, cinque in provincia di Macerata, tre in provincia di Ancona, uno nel Fermano e tre fuori regione. Tra i casi di positività ci sono 16 rientri dall'estero (Albania, Macedonia, Ucraina, Pakistan), sette contatti domestici, sette soggetti sintomatici, quattro contatti stretti di casi positivi, tre rientri dalla Sardegna e 2 in fase di verifica. I tamponi esaminati nelle ultime 24ore sono 1.662: 922 nel percorso nuove diagnosi e 740 nel percorso guariti. (ANSA).