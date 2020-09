Coronavirus: 16 ricoverati (+2), positivi isolati oltre 500

(ANSA) - ANCONA, 13 SET - Di nuovo in rialzo il numero di ricoverati per coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore: due degenti in più in Malattie infettive ad Ancona (da 4 a 6).

Invariato il quadro dei ricoveri per il resto: tre pazienti in Malattie Infettive a Marche Nord e cinque a Fermo, oltre a due ricoverati in Terapia intensiva ad Ancona. Lo comunica il Gores.

Gli ospiti di strutture territoriali rimangono 11 (tutti nella Rsa di Campofilone nel Fermano). I positivi in isolamento domiciliare superano quota 500 (da 472 a 504) mentre cala il numero di isolati in casa per semplici contatti con contagiati (da 2.222 a 2.140; 290 con sintomi, 46 sono operatori sanitari).

Il bilancio dei contagi complessivi nella regione da inizio emergenza è di 7.550 mentre sono 989 i decessi correlati alla Covid-19. (ANSA).