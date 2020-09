Bloccato tutta la notte in auto cappottata,grave in ospedale

Esce di strada con l'auto in località Pian dell'Elmo di Apiro (Macerata), il mezzo finisce in una scarpata e si ribalta e lui rimane incastrato tutta la notte nella vettura. Nell'incidente stradale, accaduto la notte scorsa verso le 3, è rimasto ferito in maniera grave un 30enne del Fabrianese estratto dall'abitacolo solo verso le 10:30 dai vigili del fuoco e poi soccorso dai sanitari del 118. Ad accorgersi della vettura cappottata in mezzo alla vegetazione, in un punto poco visibile dalla strada, stamattina, alcuni ciclisti in transito che hanno dato l'allarme: il 30enne era bloccato e non aveva a portata di mano il cellulare.

I vigili del fuoco di Macerata, insieme al distaccamento dei volontari di Apiro, sono interveniva con due autobotti e due mezzi 4x4. I sanitari del 118, presenti sul posto per le cure del caso, hanno stabilizzato il ferito che è stato poi trasportato dall'eliambulanza all'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona. Sul posto anche le forze dell'Ordine per i rilievi del caso. (ANSA).