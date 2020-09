85enne perde orientamento, trovato in campo girasoli

Un 85enne si era allontanato ieri pomeriggio dalla zona della sua abitazione a Recanati, perdendo evidentemente l'orientamento. Dopo l'allarme, poco dopo l'una di questa notte, l'uomo è stato ritrovato - a quanto pare in buone condizioni - in un campo di girasoli in contrada Vallememoria dai soccorritori nel frattempo allertati. Tra loro carabinieri, vigili urbani, protezione civile di Recanati e vigili del fuoco. Con le tecniche di primo soccorso sanitario i pompieri hanno assistito l'anziano e lo hanno trasportato fino all'ambulanza del 118, affidandolo alle cure dei sanitari.

