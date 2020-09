Regionali, Bernini (FI), molto ottimisti per le Marche

(ANSA) - ANCONA, 12 SET - Nelle Marche, per il candidato presidente del centrodestra Francesco Acquaroli, in Forza Italia "siamo molto ottimisti, ma teniamo le dita incrociate e diciamo che bisogna correre, correre fino all'ultimo minuto dell'ultimo secondo dell'ultimo giorno". Lo ha detto la presidente del gruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, parlando con i giornalisti durante la presentazione dei candidati alle regionali a Pesaro, insieme al commissario regionale Francesco Battistoni. L'obiettivo di Fi, ha aggiunto, è "di dare alle Marche la classe politica che la Regione merita: qui sono grandi imprenditori, ma il governo regionale non è all'altezza. La sinistra non ha un'idea di Regione e la sua soluzione di governo è antica, non funziona più. Non è neppure riuscita a fare alleanze con chi governa a livello nazionale", anche quella per Bernini è lo "una simulazione di alleanza" che comunque "qui non c'è". "Solo il centrodestra unito - ha sottolineato - è in grado di proporre il buongoverno che già sta attuando nella maggioranza delle Regioni d'Italia. Noi vogliamo una politica in grado di interpretare i bisogni del territorio". (ANSA).