Scuola, Offida rinvia inizio di una settimana

"La priorità assoluta è la salute dei nostri bimbi e ragazzi, delle famiglie, degli insegnanti, degli operatori scolastici e, di conseguenza, di tutta la comunità. Questo è un momento che dobbiamo affrontare con l'attenzione che merita ma anche con la giusta serenità visto che il tutto viene costantemente monitorato". Con queste parole il sindaco Offida Luigi Massa ha comunicato che, in via precauzionale, l'apertura delle scuole del territorio comunale sarà posticipata di una settimana. Il numero elevato di contagi da Covid 19 registrato negli ultimi giorni ha consigliato prudenzialmente di rinviare la ripresa delle lezioni al 21, tenuto conto anche che il Comune ha già individuando siti alternativi agli edifici scolastici per le votazioni del 20 settembre prossimo. "Offida era pronta a ripartire lunedì 14.

Quanto accaduto in questi giorni ha modificato la situazione che va monitorata attentamente, necessariamente verificata e stabilizzata" ha commentato Massa che si è poi rivolto agli studenti del suo comune. "Mi dispiace ragazzi! So da quanto tempo aspettavate di tornare in classe con i vostri compagni e i vostri insegnanti, ma ora è ancora il momento di attendere qualche giorno. Forza, recupereremo!". (ANSA).