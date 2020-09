Regionali: sardine in piazza Ancona 13 settembre

(ANSA) - ANCONA, 11 SET - Le sardine marchigiane scendono in piazza "contro l'astensionismo e la destra, domenica 13 settembre alle 18, in piazza del Plebiscito ad Ancona, la stessa dove si erano già radunate lo scorso dicembre scorso "nel nome dei valori costituzionali e dell'antifascismo". Con loro ci saranno Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, il giornalista Fabio Salamida, Maurizio Blasi, ex caporedattore TgR Marche, associazioni che operano nel sociale come la Caritas e Legambiente e sardine di altre regioni.

"Stiamo assistendo ad una campagna elettorale che sta sempre più entrando nel vivo e tantissime persone che seguono il nostro movimento ci hanno chiesto di tornare in piazza e di farci sentire - si legge in una nota -. Non abbiamo lasciato queste richieste inascoltate". E così è stato organizzato un evento "che possa ritrovarci di nuovo tutti insieme per continuare a crederci e non assistere passivamente ad una eventuale vittoria di questa destra troppo estrema". (ANSA).