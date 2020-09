Regionali, Di Maio, attenti a chi mettiamo in mano sanità

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 11 SET - "Abbiamo avuto la meglio nella trattativa in Europa e abbiamo 200 miliardi di euro da spendere con il Recovery fund, ma attenzione a chi mettiamo in mano le chiavi della sanità e dei servizi pubblici": così oggi, a San Benedetto del Tronto (Ascoli), il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando delle prossime elezioni regionali. "Sosteniamo Mercorelli perché vogliamo fare in modo che in una regione come le Marche la sanità sia al servizio dei cittadini e non al servizio della politica", ha aggiunto il ministro. (ANSA).