Regionali, Di Maio, a Mercorelli tante proposte, non ha ceduto

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 11 SET - "Gianni Mercorelli ha ricevuto molte proposte e non ha ceduto e se non ha ceduto adesso i marchigiani hanno la garanzia che avranno un governatore integerrimo". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando a San Benedetto del Tronto del mancato accordo tra il M5s e il Pd per le regionali nelle Marche. "Adesso - ha sottolineato il ministro - dobbiamo lavorare per dare un'alternativa a questa regione". Nel 2021 "si voterà in 5 importanti città capoluogo e dovremmo arrivarci - ha concluso - promuovendo al massimo il nostro programma di governo anche a livello comunale". (ANSA).