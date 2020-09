Regionali, Confindustria Marche, 3 emergenze e 10 priorità

(ANSA) - ANCONA, 11 SET - Tre emergenze - covid, sisma, infrastrutture - e 10 priorità per il rilancio delle Marche, partendo dalla necessità di una maggiore competitività, passando per gestione del territorio, risorse umane, ricerca e innovazione, credito, internazionalizzazione, turismo. E' la piattaforma di proposte presentate dal sistema di Confindustria Marche, al gran completo, agli 8 candidati presidenti. "Abbiamo bisogno di una politica regionale che metta la manifattura al centro: interventi non a pioggia, ma con prospettiva di lungo respiro che tenga conto delle risorse a disposizione, del Recovery fund e dei fondi strutturali Ue", canalizzandole "su priorità chiare perché pgni euro investito dovrà portare ad una crescita del Pil", ha detto il presidente di Confindustria Marche Claudio Schiavoni, affiancato dal Consiglio di presidenza Simone Mariani, presidente di Confindustria Centro Adriatico, Domenico Guzzini, presidente di Confindustria Macerata, Gianni Tardini, presidente Piccola Industria Marche e Simona Reschini, presidente Giovani Imprenditori Marche. (ANSA).