Regionali: Confcommercio Marche centrali incontra candidati

(ANSA) - ANCONA, 11 SET - I candidati al Consiglio Regionale delle Marche alla prova dei temi dell'imprenditoria locale. E' lo spirito di una serie di incontri tra Confcommercio Marche Centrali e le forze politiche, conclusi oggi: ai candidati presentato un documento in cui l'associazione ha inserito esigenze e necessità delle categorie rappresentate nel territorio, che descrive le priorità delle imprese del Terziario per la prossima legislatura con l'obiettivo di presentare idee, programmi e progetti.

"La nuova legislatura regionale 2020-2025 - spiega il direttore generale Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco; con lui agli incontri il presidente Giacomo Bramucci - , sarà decisiva per proseguire il percorso di riforme avviate in questi ultimi anni e Confcommercio Marche Centrali ha voluto favorire, nel rispetto del proprio ruolo, un momento di dialogo e confronto con le forze politiche che ne hanno fatto richiesta". Gli incontri, alla sola presenza fisica dei referenti Confcommercio e dei candidati, sono stati tramite anche tramite Zoom. (ANSA).