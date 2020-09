Regionali, Ascani, in Umbria non si è visto più nessuno...

(ANSA) - PESARO, 11 SET - Anche se "tutte le elezioni alla fine sono un banco di prova, qualcuno lo vuole trasformare in qualcos'altro, questo appuntamento. Il giorno delle elezioni regionali in Umbria, e lo dico da umbra, ci avevano detto 'prima gli umbri', ci avevano detto che sarebbero rimasti. Ecco, noi il giorno dopo le elezioni non abbiamo più visto nessuno". Così la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani (Pd), a margine della presentazione di una nuova scuola a Pesaro. "Non abbiamo più visto Salvini, non abbiamo più visto la Meloni, non che la cosa personalmente mi dispiaccia - ha aggiunto -, però è evidente che è una promessa mancata l'abbandono di territori come il nostro, è il segnale chiaro che qualcuno utilizza le Regioni governate dal centrosinistra come luoghi dove mettere una bandierina non perché gli interessi il bene del territorio, ma perché c'è la voglia di dimostrare che si è capaci di conquistare qualcosa non si sa per quale motivo, ma semplicemente per conquistare".

(ANSA).