Fase 3: avventori bar senza mascherina,sei multe da 400 euro

(ANSA) - JESI, 11 SET - Sei avventori di un bar a ridosso centro storico di Jesi sono stati sanzionati perché sprovvisti delle protezioni delle vie respiratorie (mascherine), previste dalle disposizioni anti-Covid; multa anche al titolare dello stesso esercizio commerciale per mancata esposizione delle varie documentazioni amministrative previste dalla legge. E' l'esito di un controllo coordinato di Polizia Locale, Commissariato di Polizia e Guardia di Finanza, eseguito nei scorsi giorni nel corso di attività di prevenzione per il rispetto delle norme relative alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Agenti e militari sono entrati nel locale e, dopo aver preso visione della situazione, hanno contestato le infrazioni: i sei clienti sono stati sanzionati per 400 euro ciascuno, il titolare per un migliaio di euro. Richiesti anche approfondimenti al Servizio sicurezza prevenzione degli ambienti del lavoro e al Servizio di igiene degli alimenti dell'Asur per verifiche sulle materie di rispettiva competenza. (ANSA).