Disabilità: Bonetti,fondi caregiver tengano conto difficoltà

"Intendo proporre alla prossima Conferenza Stato-Regioni un riparto dei fondi per i caregiver famigliari riconoscendo una difficoltà che le famiglie hanno dovuto sostenere". Lo ha annunciato ad Ancona la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a margine di un incontro del Forum Associazioni Familiari Marche al Centro Papa Giovanni XXIII su "La famiglia nelle Marche tra crisi e mutamenti. Propensioni, esperienze e differenze territoriali nelle scelte riproduttive dei marchigiani". "Nel frattempo - ha aggiunto - sostenere in modo ancora più convinto la rete dei servizi socio-educativi e socio-sanitari nella cura dei disabili e la legge in discussione in Senato sui 'caregiver'".

"Bisogna riattivare il prima possibile la rete dei servizi a sostegno delle famiglie", ha ribadito. In vista dell'avvio della scuola, un accenno anche a misure per facilitare la gestione dei figli: lo smartworking "è previsto per norma nel decreto pubblicato, nel caso di una quarantena dei bambini". (ANSA).